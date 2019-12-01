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جدول مباريات الأهلي السعودي في شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق أهلي جدة السعودي مباريات فريقهم في ديسمبر الذي سيخوض فيه مبارتين فقط في الدوري السعودي.

 

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بالتساوي مع كلا من أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب.

 

خاض أهلي جدة حتى الآن 10 مباربات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. سجل الأهلي السعودي 18 هدف في الدوري حتى الآن ومني مرماه ب 9 أهداف.

 

يقود السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك السابق أهلي جدة هذا الموسم، وغالباً ما تكون تشكيلة الفريق كالتالي :-

 

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعيد المولد ومحمد خبراني وعبدالباسط هندي وحسين عبدالغني

خط الوسط: جوزيف دي سوزا الفيس ساريتش ويوسف بلايلي وحسين المقهوي

خط الهجوم: عمر السومة ودجانيني تفاريس

 

* الدوري السعودي للمحترفين :

- الخميس 19 ديسمبر 2019 : الأهلي وضمك

- الخميس 26 ديسمبر 2019 : الشباب والأهلي

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الكلمات المفتاحية

مباريات الدوري السعودي كون الاهلي السعودي

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