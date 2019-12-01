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خالد الجار الله: هناك مؤشرات للتهدئة حول الملف النووي الإيراني

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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خالد الجار الله
خالد الجار الله
وكالات
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح حول الملف الإيراني، وهناك مؤشرات للتهدئة بعد الأشهر الماضية التي شهدت تصعيداً كبيراً.



وحول القمة الخليجية، قال الجار الله إن الكويت "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون"، معرباً عن أمله في أن تكون قمة الرياض "هي طريق لعودة القمم الخليجية كما كانت".



وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني اليوم الأحد، أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.

وحول مبادرة هرمز الإيرانية، أوضح رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، أن "المبادرة الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى، منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا"، معتبراً أنه من أجل إيجاد قبول للمبادرة يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج إلى توفر الظروف الملائمة.

وإلى ذلك، قال الصباح، إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري.

وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة في التاسع من ديسمبر 2018.

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مؤشرات كون خالد الجار الله الملف النووي الإيراني الكويت التهدئة

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