ارتفاع حصيلة جرحى إطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية إلى 11 شخص

ارتفع حصيلة جرحى حادث إطلاق النار في الحي الفرنسي المشهور بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، إلى 11 شخص.





وقالت شرطة المدينة، في بيان، إنها تجري تحقيقا في حادث إطلاق نار بشارع كانال في الحي الفرنسي بنيو أورليانز، مشيرة إلى أن "العدد العام للضحايا جراء الحادث وصل إلى 11 شخصا"، اثنان منهم في حالة حرجة.





وذكرت الشرطة في تقرير أولي أن عناصرها أوقفوا شخصا كان في موقع الحادث، لكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا لعب أي دور في إطلاق النار، وإنها لم تنفذ أي اعتقالات والتحقيق لا يزال مستمرا.





ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول الحادث الحاصل في الشارع التجاري الذي تتمركز فيه الفنادق، وكان مكتظا بالناس رغم توقيت إطلاق النار.