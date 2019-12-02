يحيى الشاذلي: نسبة منتكسي فيروس سي في كل المراحل 2% فقط

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم علاج مليون و200 ألف مريض بفيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة.



وأضاف "الشاذلي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد، أنه تم علاج مليوني مصاب بفيروس سي في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن خطة الدولة لمكافحة فيروس سي نجحت كثيرًا وأوشكت على النهاية.



وأشار إلى أن نسبة الانتكاسات تراجعت كثيرًا خلال المرحلة الأولى التي سبقت المبادرة، والمرحلة الأخيرة التي تعتبر وقائية، حيث تعتمد على الفحص ما لم يظهر على الشخص أعراض، لافتًا إلى أن إجمالي منتكسي فيروس سي في كل المراحل 80 ألف، بنسبة 2%.

