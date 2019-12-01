Advertisements
Advertisements
Advertisements

محللون عراقيون: استقالة عبد المهدي خطوة لا قيمة لها.. وعلى مجلس الأمن التدخل وإيران التراجع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:59 م
Advertisements
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي
أية سويد
Advertisements

في خطوة ربما يعتبرها المسئولون بالعراق بداية لحل الأزمة وتهدئة المتظاهرين، تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باستقالته، وقبلها البرلمان، إلا أنها في الحقيقة ما هي إلا سراب لن يؤثر على الوضع المتوتر في البلد المتعدد الطوائف والأعراق، بل سيزيد الأمر سوءا، وهو ما أكده الباحثون والمتابعون للمشهد العراقي بدقة.

ويرى الكثير من المحللين العراقيين، أن استقالة "المهدي" ما هي إلا محاولة زائفة فاشلة لإخماد التظاهرات، موضحين أنها تؤكد أن الأحزاب والمسئولين بالعراق لم يفهموا حتى الآن ما يريده الشارع ومتظلبات المرحلة.

قراءة في كلمة عبد المهدي
ويرى السفير مزهر الدوري، سفير العراق السابق لدى موسكو، أن عبد المهدي بدأ في كلمته التي ألقاها بالبرلمان العراقي وكأنه مصاب بمرض "وهم التفوق"، وهو شعور مبني على الإحساس الكاذب بامتلاك قدرات ومؤهلات لاوجود لها إلا في مخيلة صاحبها، وهو ما حوله لشخصية منعزلة عن الواقع تتحكم به تصورات لاصلة بما يحيط به من وقائع، فاستعرض عبد المهدي خلال كلمته عن انجازات حكومته، وكأنه يتحدث عن واحدة من أنجح تجارب النهضة والبناء في العالم، وليست حكومة فاسدة تسببت في سقوط العراق.

وأضاف السفير مزهر الدوري، أن عبد المهدي كان يتحدث باسترخاء المنتصر، ويخاطب وزراءه بنشوة القائد الذي صنع المعجزات والذي حول العراق الى جنة، متجاهلا أن عدد الأميين في العراق بلغ 8 ملايين مواطن، وأن نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بمعدل دخل لايزيد عن 3 دولارات يوميا بلغ 25% من مجموع 35 مليون عراقي، كما أنه تجاهل مقتل مئات الشباب الذين قتلوا برصاص جنوده وحراسه وأتباعه وإصابة نحو 20 ألف جريح.

خطوة لا قيمة لها
وقال المحلل والباحث العراقي، الدكتور حسن الجنابي، إن استقالة عبد المهدي لن تضع حدا لما يحدث بالعراق، من مظاهرات وقتل للعشرات واحتجاز مئات المعارضين من قبل الاحزاب الموالية لإيران، ولعل ما حدث أمس حين اقتلع ميليشيات سرايا عاشوراء الموالية لإيران عيون المتظاهرين، الذين اختطفوهم في محافظة النجف والتي تحتجز 110متظاهر، وكذلك المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 1500 شاب في عدة محافظات على يد القوات التابعة للحكومة.

وأكده المحلل السياسي العراقي عبد الكريم الوزان، بقوله إن "كلمة عبد المهدي لا قيمة لها لأنه موظف لدى إيران، وإن ذهب سيأتي غيره"، وبين أن الشارع لن يتأثر بها وإن كانت تمثل انتصار أولي للثورة، وأوضح أن الاستقالة مجبر عليها، بسبب تصاعد الأوضاع والتوترات، موضحا أنه كان يرغب بتقديم استقالته منذ أسابيع ولكن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أمره بتأجيلها.

حكومة تصريف أعمال
وبين الوزان أن الحكومة ستبقى لفترة لتصريف الأعمال وفق الدستور، لحين قيام البرلمان بترشيح رئيس وزراء آخر، مؤكدا أن الشارع لن يهدأ لأن الثوار يعلمون أن المشكلة ليست في عبد المهدي، فهو جزء من منظومة فاسدة.

سيناريوهات قادمة
وأكد الجنابي، على أن الدستور العراقي ينص على تكليف رئيس الجمهورية التابع لأكبر كتلة بالبرلمان بتسمية رئيس الوزراء وإعطائه مهلة 30يوم لتشكيل الحكومة، أما في ظل هيجان الشارع ضد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة والمسئولة عن قتل وتشريد الآلاف وتدمير البنية التحتية ونهب آثار العراق ونشر المخدرات بالمجتمع العراقي، ووفق معطيات الموقف، فلابد من التخلص من كل الاحزاب ومحاسبتها على جرائمها واسترجاع كل الأموال المسروقة من ميزانية الدولة والتي تقدر ب850 مليار دولار.

في حين أوضح ،الجنابي أن الأوضاع لن تهدأ حتى يتم طرد كل المليشيات التابعة لإيران من العراق، وقطع أي تبعية لنظام الملالي، مبينا أن مجلس الأمن قد يتدخل لانقاذ الوضع من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تجمد العمل بالدستور وتنشئ محاكم لمحاسبة الفاسدين والإرهابيين يليها إجراء انتخابات حرة بإشراف عربي أو دولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محللون عراقيون مجلس الأمن قائد فيلق القدس الإيراني عبد المهدي العراق استقالة عبد المهدي احتجاجات العراق إيران

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ ساعة و 26 دقيقة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من ساعتين

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ 40 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر Barcelona SP

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس مركز التفكير السياسي العراقي يتوقع حدوث مظاهرات كبيرة جدا

عاجل.. الرئيس العراقي يعلن موافقة "عبد المهدي" على الاستقالة

بعد استقالته اليوم.. ما مصير "عبد المهدي" رئيس الحكومة العراقية؟

ممثلة الأمم المتحدة بالعراق تدعو إلى إجراء حوار وطني

العراق.. ثورة طلابية مشتعلة وسياسيون لـ "الفجر": الانتفاضة مستمرة

خبراء يضعون روشتة عملية لحل الأزمة العراقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status