Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الاتصالات يكشف طرق الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:58 م
Advertisements
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بناء مصر الرقمية له أهداف كثيرة، منها تسهيل حصول المواطن على الخدمات الحكومية، حيث سيستطع المواطن تجديد رخصته عبر الإنترنت على سبيل المثال.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع الإنترنت، فسيمكنه التوجه إلى أحد مكاتب البريد لإنهاء تعاملاته.

وأضاف أنه سيتم الدفع بعدد من الأكشاك في محطات الوقود الحديثة، يستطع المواطن من خلالها من سداد فاتورة الكهرباء والغاز، وتجديد رخصة قيادته، وغيرهم من التعاملات الحكومية، كما سيكون هناك مكاتب "كول سنتر"، بحث ينوب موظف مكتب الاتصال عن المواطن في إجراء ما يريد على الإنترنت.

وكشف أنه وقع بروتكول مع وزارة التضامن، يضمن توفير خدمة سداد معاشات النفقة للمطلقات من خلال مكاتب البريد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات مكتب بريد مصر رقمنة رخصة حكومة الدكتور عمرو طلعت اخبار

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ساعة و 21 دقيقة

"يلا شوت الجديد" II7SRY مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY ليفربول MATCH Barcelona

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ أقل من ساعة

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعتين

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعتين و 11 دقيقة

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل خدمة سداد مخالفات المرور بالبريد (فيديو)

"الصغير" يكشف تفاصيل بروتوكول "الشهر العقاري" مع هيئة البريد

قمة "صوت مصر.. "صحوة العقول" تنقل ملامح نهضة مصر التكنولوجية إلى العالم

افتتاح مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية

وزير الإتصالات ومحافظ الجيزة يفتتحان مكتب بريد المنصورية بمنشأة القناطر‎

"المالية": تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا عن طريق مكاتب البريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status