وزير الاتصالات يكشف طرق الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع الإنترنت، فسيمكنه التوجه إلى أحد مكاتب البريد لإنهاء تعاملاته.



وأضاف أنه سيتم الدفع بعدد من الأكشاك في محطات الوقود الحديثة، يستطع المواطن من خلالها من سداد فاتورة الكهرباء والغاز، وتجديد رخصة قيادته، وغيرهم من التعاملات الحكومية، كما سيكون هناك مكاتب "كول سنتر"، بحث ينوب موظف مكتب الاتصال عن المواطن في إجراء ما يريد على الإنترنت.



وكشف أنه وقع بروتكول مع وزارة التضامن، يضمن توفير خدمة سداد معاشات النفقة للمطلقات من خلال مكاتب البريد.



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بناء مصر الرقمية له أهداف كثيرة، منها تسهيل حصول المواطن على الخدمات الحكومية، حيث سيستطع المواطن تجديد رخصته عبر الإنترنت على سبيل المثال.