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تفاصيل إصابة أسرة كاملة في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:47 م
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أمن الجيزة
أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمركز البدرشين، وتبين أنه حال إعداد زوجته وجبه طعام، حدث تسرب بالأنبوبة، مما أسفر عن انفجارها، وإصابة مصطفى محمد حبيب 36 سنة، وزوجتيه وطفلته "وعد" 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

كانت أصيبت أسرة كاملة بحروق إثر إنفجار، اسطوانه بوتاجاز، داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بعد إصابة صاحب المنزل وزوجتيه وابنته، 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

وتم نقلهم إلى مستشفى الحوامدية العام بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

انفجار الجيزة البدرشين أنبوبة بوتاجاز أسرة

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