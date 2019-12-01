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سيرين عبدالنور تشع جمالًا وأنوثة بالأحمر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
لمياء علي
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شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورتين جديدتين لها وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر.

فستان سيرين عبد النور الأحمر، جعلها تشع جمالًا وأنوثة وهذا ليس بجديد عليها؛ فقد عودتنا دائمًا على الاطلالات الملكية المميزة.

وقد علقت سيرين على الصور وقالت: مين متلي بيحب هيدا اللون، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين أكدوا جميعهم على محبتهم لهذا اللون.

سيرين عبد النور تشارك في الديفا

من جانب آخر، تشارك الفنانة سيرين عبد النور في مسلسل الديفا، وهو من  ضمن المسلسلات القصيرة المكونة من ٨ حلقات، وتتضمن كل حلقة  ٨ دقائق فقط تروي فى كل منها قصصاً من وحي الواقع، من مشاهد تعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها قبل كل برنامج.
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