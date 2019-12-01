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"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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الجهاز القومي للاتصالات
الجهاز القومي للاتصالات
أحمد الشيخ
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أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره الربع سنوى لنتائج قياسات جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر،  حيث تم إجراء إختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 23000 كيلو متر  من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية، و المقسمة لما يقرب من مليون مدينة وحى، حيث تمت القياسات لما يقرب من 81  مدينة وحى، حيث تمت القياسات لخدمات الصوت و البيانات  بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبار خدمات البيانات المحمول. 
 
ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير  العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة إختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها. 
 
وينشر الفجر نتائج اختبارإت جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة.
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
"المركز القومي" يكشف عن نتائج قياسات جودة خدمات شركات الإتصالات
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