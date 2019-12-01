

كشف النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حجز أراضي جمعيات الإسكان التعاوني، مشيًرا إلى أنه تم طرح 1400 فدان بأسعار مخفضة، حتي يتم بيعها بأسعار متدنية للمواطنين.



وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد أن المواطن يلجأ إلى العشوائيات نظرا لتدني أسعارها، مؤكًدا أن طرح وحدات بالتعاونيات سيجعل الطلب يقل على العشوائيات، حتى يتم القضاء عليها.



وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة رعاية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الحرجة؛ وهي الأولى بالرعاية، موضحًا أنه سيتم طرح وحدات ذات الرعاية الحرجة بمساحة 42 متر؛ بسعر 120 جنيه لمدة 15 سنة وبعد ذلك يتملكها صاحبها.

