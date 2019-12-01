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التعليم: الاختبار النفسي الجديد للمعلمين سيتم إعداده في القوات المسلحة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:59 م
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التعليم
التعليم
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، إن الاختبار النفسي للمعلمين الجديد، سيتم اعدادها في جهاز الصحة النفسية التابع للقوات المسلحة، معقبًا: "صحة ولادنا فوق كل اعتبار".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الدولة المصري تضع خطة بناء الإنسان المصري في قمة أولوياتها، وفي هذا الاطار عقدت وزارة التعليم عدة اتفاقيات دولية لتأهيل شباب المعلمين للمدارس، وتوفير الجرعات الأكاديمية لشباب المعلمين.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على الاطمئنان من عدم انتماء شباب المعلمين الجدد لأي جماعات، معقبًا: "احنا مش هنسمح وجود معلمين لديهم انتماءات سياسية أو دينية حتى لا ينقلوا ذلك للطلاب".
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الكلمات المفتاحية

المعلمين القوات المسلحة الطلاب التعليم الاختبار النفسي

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