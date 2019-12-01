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شقوير: مركز استغاثة ذوي الاحتياجات الخاصة هدفه تقديم خدمات الطواري

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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الدكتورة عبير شقوير
الدكتورة عبير شقوير
كساب أحمد
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عقبت الدكتورة عبير شقوير، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاعاقة، على انشاء أول مركز استغاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: "المركز هدفه تقديم خدمات الطواري سواء النجدة أو الاسعاف إلى الأشخاص ذوي الاغاثة من خلال التواصل معهم عبر الفيديو من خلال أشخاص يجيدون لغة الإشارة ".

وأشارت "شقوير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن المركز عبارة عن وسيط بين ذوي الاعاقة والنجدة والإسعاف، وأي شخص من ذوي الاعاقة، يستطيع التواصل مع المركز للحصول على الخدمة التي يريدها.

ولفتت إلى أن 20 دولة فقط على مستوى العالم التي يوجد فيها هذا المركز، مشيرة إلى أن المركز سيقدم خدمات أخرى خلاف الاستغاثة الفترة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

مركز استغاثة لغة الإشارة تكنولوجيا المعلومات الاعاقة

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