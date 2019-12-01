لطيفة تسأل جمهورها عن أفضل أغاني ألبومها الجديد "أجمل حاجه فيا"

شاركت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها لحظاتها السعيدة، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



ونشرت لطيفة صورة لها، وطرحت لجمهورها سؤال عن أكثر أغاني اعجبتهم في ألبومها "احلى حاجة فيا" التي طرحته في عام 2014.



وكتبت لطيفة "قولولي اغنيتكم المفضلة من البوم ⁧‫، أحلى_حاجة_فيا‬⁩".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور لطيفة، معبرين بإن ان ألبوم احلى حاجة فيا، من أجمل ألبومتها الغنائية.



ومن جانب آخر، تستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد والذي سيكون مفاجأة كبيرة لجمهورها الذي ينتظر موعد صدوره بحماس شديد.



وتتعاون لطيفة التونسيث في ألبومها مع مجموعة كبيرة من أشهر الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم حسام سعيد، محمود أنور، أحمد عاطف، سامر أبو طالب، إسلام صبري، عمرو المصري، محمدي.