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أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 أستون فيلا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42 بالخطأ في مرماه) وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفريق الضيف. 

 ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
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