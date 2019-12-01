أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 أستون فيلا

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42 بالخطأ في مرماه) وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفريق الضيف.



