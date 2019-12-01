أجندة مباريات بوروسيا دورتموند الألماني في شهر ديسمبر







سيكون نادي بوروسيا دورتموند الألماني على موعد مع عدة مواجهات قوية في شهر ديسمبر الجاري، علي صعيد بطولتي الدوري الألماني "بوندز ليجا" وبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتبرز مواجهة الفريق مع نادي لايبزج متصدر ترتيب الدوري الألماني في الجولة 17 من البوندزليجا، ومواجهة سلافيا براغ التشيكي الحاسمة في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كأقوى مواجهات أسود الفيستفاليا، في شهر ديسمبر.





جدير بالذكر أن الدوري الألماني سيتوقف لمدة حوالي شهر كامل من الفترة 21 ديسمبر وحتى 17 يناير.





وسيكون برنامج مباريات بوروسيا دورتموند في شهر ديسمبر كما يلي.





1- بوروسيا دورتموند - فورتونا دوسلدورف (ملعب سيجنال إيدونا بارك) ٧ ديسمبر - الساعة الرابعة والنصف مساء.





2- بوروسيا دورتموند - سلافيا براغ التشيكي (ملعب سيجنال إيدونا بارك) 10 ديسمبر - الساعة العاشرة مساء.





3- ماينز - بوروسيا دورتموند (ملعب أوبل أرينا) 14 ديسمبر - الساعة الرابعة والنصف مساء.





4- بوروسيا دورتموند - لايبزج (ملعب سيجنال إيدونا بارك) 17 ديسمبر - الساعة التاسعة والنصف مساء.