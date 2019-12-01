اللواء جمال الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية (بروفايل)

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات بين قيادات الوزارة ومساعديه بالقطاعات، وتضمنت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية خلفًا للواء طارق عجيز.



وتولى اللواء جمال الرشيدي، إدارة قطاع السجون، بالإضافة إلى عمله بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وذلك قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة.



وتولى أيضا العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة، أبرزها، مأمورًا لمركز الرحمانية في عام 2010، ونائبا لمدير أمن البحيرة في عام 2017 حتى صدور قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية.



