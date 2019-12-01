قاسم سليماني يقود الثورة المضادة في العراق

علق الكاتب الصحفي محمد مجيد الأحوازي، اليوم الأحد، على تواجد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وقال في تغريدات عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "أكثر ما يخيف سليماني الذي يقود الثورة المضادة في العراق هو أن بقدوم الثوار البديل السياسي وطرح نفسهم كحكومة انتقالية، لأن ذلك سيربك المشهد على الإيرانيين وأدواتهم في العراق، إذًا العمل يجب أن يكون على أساس طرح البديل من قبل الثوار وليس من قبل سليماني المتواجد ببغداد الأن".

وكانت مصادر أفادت بوجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، الذي وصلها السبت، مع تصاعد حركة الاحتجاجات، وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.