Advertisements
Advertisements
Advertisements

قاسم سليماني يقود الثورة المضادة في العراق

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
نها محمد
Advertisements

علق الكاتب الصحفي محمد مجيد الأحوازي، اليوم الأحد، على تواجد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وقال في تغريدات عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "أكثر ما يخيف سليماني الذي يقود الثورة المضادة في العراق هو أن بقدوم الثوار البديل السياسي وطرح نفسهم كحكومة انتقالية، لأن ذلك سيربك المشهد على الإيرانيين وأدواتهم في العراق، إذًا العمل يجب أن يكون على أساس طرح البديل من قبل الثوار وليس من قبل سليماني المتواجد ببغداد الأن".

وكانت مصادر أفادت بوجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، الذي وصلها السبت، مع تصاعد حركة الاحتجاجات، وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيراني العراق

أخبار تهمك

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 9 ساعات

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

منذ 40 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

قاسم سليماني: على ترامب أن يعلم أننا ننتظره وأننا عشاق شهادة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | قاسم سليماني: البحر الأحمر لم يعد آمنا للقوات الأمريكية

صحيفة كويتية: نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

إيران تستعين بمليشيا "الحشد" لمواجهة الفيضانات

حظر صفحة قاسم سليماني قائد فيلق القدس على انستجرام

قاسم سليماني .. رأس الأفعى "يحدد سياسات إيران في الشرق الأوسط"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

08:09 م

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status