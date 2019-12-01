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مباريات إنتر ميلان فى شهر ديسمبر.. جولة الحسم أمام برشلونة ومواجهة روما و فيورنتينا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:21 م
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انتر ميلان
انتر ميلان
محمد جمال
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ينتظر إنتر ميلان الإيطالي مباريات عديدة وهامة فى شهر ديسمبر الجاري، ببطولة الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، ويسعي أنطونيو كونتي المدير الفنى للنيراتزوري علي الخروج من ديسمبر وهو متأهل لدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وإستمرار مطاردة يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي.


مباريات إنتر ميلان فى شهر ديسمبر
 الأحد 1 ديسمبر يستضيف إنتر ميلان نظيره سبال 1907 فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالى.


الجمعة 6 ديسمبر يستضيف إنتر ميلان نظيره إى سي روما ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.



الثلاثاء 10 ديسمبر يستضيف إنتر ميلان نظيره برشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والحاسمة فى الصعود للدور القادم، على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


الأحد 15 ديسمبر يستضيف فريق فيورنتينا نظيره إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.


السبت 21 ديسمبر يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى مباراة بين إنتر ميلان ونظيره جنوا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت جرينتش.
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