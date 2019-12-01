قيادة المملكة ترسل برقية عزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة ياسوهيرو ناكاسوني.





وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد ياسوهيرو ناكاسوني ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".





ومن جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.





وقال الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".



