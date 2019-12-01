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قيادة المملكة ترسل برقية عزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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الفجر السعودي
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أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة ياسوهيرو ناكاسوني.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد ياسوهيرو ناكاسوني، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
ومن جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
هذا وكانت اليابان، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، وفاة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي ياسوهيرو ناكاسوني، عن عمر يناهز 101 عام.
ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية، التي بثت الخبر، سبب وفاة ياسوهيرو ناكاسوني، ولا ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.
واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.
وتولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، واشتهر في الخارج بسبب صداقته مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.
وأصبح في العام 1983، أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.
وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو 1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.
وانضم، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
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