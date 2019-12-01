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الجنرال المبتسم.. السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي
هبة عبد الحفيظ
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، تضمنت تولى اللواء أشرف الجندي منصب مدير أمن القاهرة، بعد أن شغل منصب مدير أمن الإسكندرية.

وتولى الجندي عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوزات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيدة العام الماضي كنائب لمدير المباحث قبل صدور قرار بتعيينه مديرا لمباحث العاصمة.

نجح خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى أنه كان رئيسًا لفريق البحث في واقعة “مجزرة الرحاب”، وتمكن من القبض علي العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية.

لقب “الجندي” بـ”الجنرال المبتسم”، حيث شغل عدة أماكن بالعاصمة تقلد بها العديد من المناصب وقبلها الجوازات والهجرة.

وكان وزير الداخلية السابق أصدر قرارًا بتعيينه مديرًا لمباحث القاهرة، لتمتعه بسرعة التحرك والإستجابة، بالإضافة إلي معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلي شكاوي المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مدير أمن القاهرة حركة تنقلات اللواء أشرف الجندي الداخلية الجنرال المبتسم

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