بعد الصدارة.. إنتر ميلان يحقق رقماً سياسياً تاريخياً

ويدين الإنتر بالفضل لمهاجمه المتألق الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 14 و 24، بينما سجل ماتيا فالوتي هدف سبال الوحيد.





وإستغل النيرادزوري بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، سقوط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه ساسولو في نفس الجولة بهدفين لكل منهما.





رقم قياسي لإنتر ميلان

وبهذا الفوز وصل إنتر ميلان لرقم غير مسبوق في تاريخه في الدوري الإيطالي، حيث حقق الفوز الثاني عشر في المواجهات الأربعة عشر الأولي للفريق في الكالتشيو، وهو رقم قياسي تاريخي لم يحدث في 88 مشاركة للفريق في الدوري الإيطالي.





الثنائي المدمر

ولأول مرة منذ عام 2001، يكون لدى الإنتر ثنائي يمتلك ثمانية أهداف أو أكثر لكل منهما، وهو الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، حيث كان آخر ثنائي هو كريستيان فييري والسيراليوني محمد كالون.





ويحتل نادي إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.