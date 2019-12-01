Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الإثنين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وحذرت الأرصاد، من ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، موضحة أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تحزيرات اخبار

أخبار تهمك

عاجل بالفيديو.. مرتضى منصور يحسم قرار رحيل ميتشو

منذ أقل من ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 8 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

منذ 36 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الإثنين.. وتؤكد: درجة الحرارة 5 على هذه المنطقة

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس شم النسيم

بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت.. وتؤكد: هذا المناطق ستشهد سقوط أمطار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

07:38 م

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

06:44 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status