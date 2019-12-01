تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الإثنين

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء شمالًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.



وحذرت الأرصاد، من ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، موضحة أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

