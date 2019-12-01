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جنايات نجع حمادي تقضي بإحالة أوراق المتهمة بذبح "شروق وشهد" إلى مفتي الجمهورية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أوراق المتهمة بذبح الطفلتين " شروق وشهد" إلى المفتي.

تعود الواقعة عند تغيب الطفلتان شروق ربيع محمد علي (5 أعوام) وشهد صلاح علي الدين (12 عامًا) طالبة في الصف السادس الابتدائي بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، واللتان عُثر على جثتيهن مذبوحتين بمنطقة الشادر بنجع حمادي والأخرى في ترعة "الفؤادية" بأبوتشت في يناير 2017.

وكشفت تحريات المباحث وقتها أن منال.م.ح (35 عامًا)، زوجة أب المجني عليها "شهد" هي التي ارتكبت الحادث بعد أن استدرجت الطفلتين أثناء مقابلتهن بمنطقة الساحل بنجع حمادي وسرن مشيًا على الأقدام وصولًا إلى أحد المقاهي واستقللن “سيرفيس” حتى نجع إبراهيم، وكبلت أيديهن وقامت بذبحهن، ثم وضعت جثة "شروق" داخل تروسيكل وألقتها بجوار مجمع المواقف بمنطقة الشادر بمساعدة قريب المتهمة، وحملت بعد ذلك جثة الطفلة شهد بعد أن وضعتها في كيس ووضعته داخل كرتونة وألقت جثتها في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، برئاسة العقيد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد حمدي أبوالقاسم، وكيل فرع البحث، وقتها من ضبط المتهمة الرئيسية في القضية.

ووجهت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار مؤمن الضبع، وكيل النيابة، وإشراف المستشار أحمد حمدان، مدير النيابة، للمتهمة منال. م. ح، 35 عامًا، زوجة والد الطفلة شهد، في المحضر رقم 293 لسنة 2017 إداري مركز شرطة نجع حمادي، تهمة قتل الطفلتين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخطف الطفلتين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، كما وجهت تهمة إخفاء الجثتين لـ"كارم. م. ج"، ابن عمة المتهمة

وأنكرت المتهمة، خلال الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة، ارتكابها الواقعة، وقالت إنها خططت لخطف الطفلة شهد لإجبار والدتها على التنازل عن قضية النفقة التي رفعتها ضد زوجها، وأن هناك متهمين هم الذين نفذوا الذبح وطلبوا منها إخفاء جثة الطفلة شهد ووضعها داخل "كارتونة" وإلقاءها بترعة الفؤادية في أبوتشت، وأضافت أن الطفلة شروق راحت ضحية خشية افتضاح أمر مقتل شهد.

تم إحالة القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة جنايات برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية ابو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى المفتي وتحديد جلسة الخامس من يناير المقبل للنطق بالحكم.
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الكلمات المفتاحية

نجع حمادي مص ر متهمة جنايات اخبار

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