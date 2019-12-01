"الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة بالمملكة.. الإثنين





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها في تقريرها عن طقس غد الاثنين، وقالت في التقرير: "استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة التي تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة".





ولفتت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق (المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، وتمتد إلى حفر الباطن والقيصومة).





وقالت الأرصاد، إن للضباب تأثيرًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها.





وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.





أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.





الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



