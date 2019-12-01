سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)

أعلنت مصلحة سك العملة، عن طرح عملة تذكارية، بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة.





وتضمنت العملات فئات 100- 50 - 10 - 5 -1 جنيه.





وأصدرت مصلحة سك العملة عملة تذكارية فضية فئة خمسون جنيهًا بمناسبة يوم القضاء الدستوري المصري.





وتطرح مصلحة سك العملة مؤخرا عددًا من العملات التذكارية لرموز الدولة.



