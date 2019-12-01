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سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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عملات كلية الحقوق جامعة القاهرة
عملات كلية الحقوق جامعة القاهرة
الفجر الاقتصادي
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أعلنت مصلحة سك العملة، عن طرح عملة تذكارية، بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وتضمنت العملات فئات 100- 50 - 10 - 5 -1 جنيه.

وأصدرت مصلحة سك العملة عملة تذكارية فضية فئة خمسون جنيهًا بمناسبة  يوم القضاء الدستوري المصري.

وتطرح مصلحة سك العملة مؤخرا عددًا من العملات التذكارية لرموز الدولة.

وأصدرت مصلحة سك العملة، عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة.

وتنفرد المصلحة، بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الدروع والمجسمات التي تشمل دروع "نحاس، أكريليك، كريستال".


سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)
سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)
سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)
سك العملة تطرح عملات فضية تذكارية فئات 100 و50 جنيه (صور)
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