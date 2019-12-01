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محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بجولة تفقديه لمصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي بقلابشو كأول جولة له عقب توليه المنصب لرفع كفائة منظومة النظافة. 

وقال محافظ الدقهلية "جئت لبحث تطوير مصانع التدوير بقلابشو وتعظيم الاستفادة منها والعمل على الاستغلال الأمثل للأرض المتاحة لعدم وجود ظهير صحراوي في الدقهلية".

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة رفع تراكمات المعدات الموجودة بمصنع التدوير إما بتكهينها أو صيانتها وقال "هذا المنظر غير مرضي" ووعد بالعودة للمصنع خلال اسبوعين ليرى ما تم عمله على أرض الواقع.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود مصنع تدوير او مقلب يضر بصحة المواطنين أو يؤثر علي المصانع المجاورة،وابدي عدد من الملاحظات على تصميم المدفن الصحي وطلب من مسئولي شركة ايكارو العمل على بحث أفضل السبل لحسن استخدام المساحات المتاحة وأن يستوعب المدفن لمخلفات على مدار خمسين سنة إن أمكن.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة للتحقيق في وجود معدات و22 جرارا دون صيانة في مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو وقال "دا مال سايب حرام عليكو"واكد انه لن يسمح باهدار المال العام وستتم محاسبة المقصرين.

خلال جولة محافظ الدقهلية في مصانع التدوير والمدافن بقلابشو استمع إلى شرح من المهندس مهاب هشام مدير المدافن الصحية بشركة ايكارو ومسئولي المصنع.
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
محافظ الدقهلية في أول جولاته لرفع منظومة النظافة: لن أسمح بوجود مصنع يضر بصحة المواطن
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الكلمات المفتاحية

نظافة منظومة مصر الدقهلية اخبار

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