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وزير الأوقاف يقترح وكرم جبر يوافق.. 'دار الهلال' تعلن عقد صالون ثقافي شهري للشباب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:43 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
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اقترح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن عقد صالون ثقافي شهري بمؤسسة دار الهلال، مؤكدًا أن الصالونات الثقافية طالما كان لها دور كبير في تثقيف الناس باعتبارها مؤسسات ثقافية وإعلامية كبرى، لافتًا إلى أن الشباب ما لم يجدوا ثقافة النور فسيبحثون عن ثقافة الظلام.

ومن جهته، أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، موافقته على عقد "صالون الهلال الشهري الثقافي" السبت الأول من كل شهر، وتكليف الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور الصادرة عن دار الهلال السابق بتولي تنظيمه.


جاء ذلك خلال استضافة مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، اليوم، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".


يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.


ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.
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وزير الأوقاف مؤسسة دار الهلال مؤتمر الشأن العام كرم جبر الفجر الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

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