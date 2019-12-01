Advertisements
Advertisements
Advertisements

شقيق ضحية العنف الزوجي: "حرقها.. وكان بيتفرج عليها من البلكونة"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:42 م
Advertisements
ضحية العنف الاسري
ضحية العنف الاسري
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف عمرو محمد السيد، شقيق آية ضحية العنف الزوجي، تفاصيل وفاة شقيقته نتيجة الحرق، مشيرًا إلى أن زوج شقيقته كان دائم الخلاف معها بسبب الإنجاب، لافتًا إلى أن اليوم الذي حرقت فيه شقيقته اتصلت به وأخبرته ما يفعله زوجها بها، وطالبها أن تتوجه لبيت والديها.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه عندما تأخرت شقيقته اتصل عليها ولم ترد، مضيفًا: "اتصلت على شقيق زوجها لأنه معهم في نفس البيت وسمعت صويت، جرينا على بيتها، لقينا الإسعاف شايلة أختي، وجوزها بيتفرج عليها من البلكونة".

وأضافت أن المستشفيات كانت ترفض استقبال شقيقتها لتأخر حالتها، وبعد 4 ساعات توفيت في مركز الجمعية الشرعية بالمهندسيين، لافتا إلى أن شقيقته متزوجة منذ 3 سنوات، وكان زوجها دائما يضربها لأتفه الأسباب، ووالدته كانت تصفها بـ "الأرض البور"، متابعا أن زوج شقيقته قبض عليه الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ضحية العنف الاسري العنف الاسري اخبار

أخبار تهمك

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أسرة ضحية العُمرة المزيفة: "الحاجة سعدية وصلت بيتها.. والبلد كلها فرحانة"

شقيق ضحية دمياط: "لقيت أختي عريانة وراسها مقطوعة.. منه لله جوزها"

شقيقة ضحية الإهمال الطبي بمستشفى منشية البكري تروي تفاصيل وفاتها

حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس

ضحية واقعة إلقاء رجل زوجته من البلكونة بفيصل: "رميت نفسي علشان أرتاح من حياتي معاه"

بدأت بعلقة سخنة وإنتهت بـ "مش هرجعله".. التفاصيل الكاملة لمحاولة انتحار "سيدة البلكونة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مفاجأة تهدد انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

06:04 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status