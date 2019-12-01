شقيق ضحية العنف الزوجي: "حرقها.. وكان بيتفرج عليها من البلكونة"



وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه عندما تأخرت شقيقته اتصل عليها ولم ترد، مضيفًا: "اتصلت على شقيق زوجها لأنه معهم في نفس البيت وسمعت صويت، جرينا على بيتها، لقينا الإسعاف شايلة أختي، وجوزها بيتفرج عليها من البلكونة".



وأضافت أن المستشفيات كانت ترفض استقبال شقيقتها لتأخر حالتها، وبعد 4 ساعات توفيت في مركز الجمعية الشرعية بالمهندسيين، لافتا إلى أن شقيقته متزوجة منذ 3 سنوات، وكان زوجها دائما يضربها لأتفه الأسباب، ووالدته كانت تصفها بـ "الأرض البور"، متابعا أن زوج شقيقته قبض عليه الآن.



كشف عمرو محمد السيد، شقيق آية ضحية العنف الزوجي، تفاصيل وفاة شقيقته نتيجة الحرق، مشيرًا إلى أن زوج شقيقته كان دائم الخلاف معها بسبب الإنجاب، لافتًا إلى أن اليوم الذي حرقت فيه شقيقته اتصلت به وأخبرته ما يفعله زوجها بها، وطالبها أن تتوجه لبيت والديها.