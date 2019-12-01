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المالية: الجدعان يعدِّد مزايا لائحة تفضيل المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، مساء اليوم الأحد، أنه عدد مزايا اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة بالسوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وقال وزير المالية السعودي، إن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين الوزارة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والجهات ذات العلاقة، موضحاً أنها تقدم مكاسب وفرصًا للقطاع الخاص بآليات شراء جديدة تعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% بعقود الأعمال والخدمات غير المندرجة ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

كما أكد الجدعان، على أن لائحة المحتوى المحلي هدفها تنمية الإمكانات المحلية وتوفير فرص وظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية وتفضيل سعري للمنتجات الوطنية، فضلا عن تفضيل للشركات المدرجة بالسوق المالية؛ لحث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار وزير المالية، إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشروعات، التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها.

ولفت إلى أن دور الهيئة في التقييم المالي بآلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من ذلك المحتوى فرصًا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي «عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة».

وأفاد الوزير السعودي بأنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية بمتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، وتهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.

وشدد على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات المطروحة، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبينًا أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويدخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، اليوم، حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة إجراءات المشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ للارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

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الكلمات المفتاحية

المنافسات المملكة المالية السعودية الجدعان

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