رسامة شمامسة من السودانيين بكنيسة شرق مدينة نصر

ترأس نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر للاقباط الارثوذكس، اليوم الأحد، قداس الأحد الثالث من شهر هاتور، وذلك من كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بشرق مدينة نصر.



وبدأ صلاة القداس برفع بخور باكر بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الكنيسة، وخلال صلاة الصلح، قام نيافته بطقس رسامة ٢٢ شماس في رتبة إبصالتس، من أبناء السودانيين المقيمين بمدينة نصر.



يذكر أن الأقباط الارثوذكس، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.



والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.

