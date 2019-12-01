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6 رسائل لـ"السيسي" في مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل المهمة، خلال مؤتمر "القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "، ومن بين الفئات التي وجه لها الرئيس رسائله الشعب والقطاع الخاص.

ونرصد أبرز رسائل الرئيس السيسي، في الأتي:
1- فرص التحول إلى الرقمنة بمصر عظيمة نحن سوق كبير.
2- مجال الإتصالات هو مستقبل الإنسانية.
3- مصر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين وتطور نفسها من اجل تحسين أدائها فى المجالات المختلفة.
4- نحن سعداء دوما بالمساهمة فى أى منصة لصالح الإنسانية والتقدم والسلام.
5- مصر تستضيف البريد العالمى العام القادم.
6- مجال التحول الرقمى سيحقق كل عناصر النجاح التى تريدها الدولة المصرية.

وإفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأحد الدورة الـ 23 لـ مؤتمر القاهرة الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايروآى سى تى 2019، وهو الملتقى الذى يعقد سنويا تحت رعاية رئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا المعلومات الرسائل التسهيلات التحول الرقمى

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