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6 تحديات كبرى تواجه الزمالك في 30 يوما.. أين سيكون ميتشو حينها؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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الزمالك
الزمالك
محمد الصو
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباريات نارية خلال شهر ديسمبر الجاري، سواء بالبطولات المحلية أو خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويعيش فريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، فترة سيئة بسبب تراجع المستوى وتلقى هزيمتين أمام إنبي بالدوري ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال.

 

وبات الصربي ميتشو، مهددًا بفقدان منصبه من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج، حيث لم يظهر الفريق بمستوى جيد تحت قيادة الصربي منذ توليه المسئولية الفنية، باستثناء مباراة بيراميدز سبورت والتي فاز فيها وتوج بلقب كأس مصر.

 

وينافس الزمالك، على أكثر من لقب هذا الموسم أبرزهم الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصر موسم 2019.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" مباريات الفريق الأبيض في شهر ديسمبر من خلال التقرير الآتي:-

 

1- الزمالك * الشرقية... يوم الأربعاء 4 ديسمبر بمسابقة كأس مصر

2 الزمالك * بريميو دي أوجستو...يوم السبت 7 ديسمبر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- الزمالك * سموحة... يوم الأربعاء 11 ديسمبر ببطولة الدوري المصري.

4- الإنتاج الحربي * الزمالك... يوم السبت 14 ديسمبر ببطولة الدوري المصري.

5- الزمالك * أسوان...يوم الأربعاء 18 ديسمبر ببطولة الدوري المصري.

6- طنطا * الزمالك... يوم الأحد 22 ديسمبر ببطولة الدوري المصري.

7- زيسكو يونايتد الزامبي * الزمالك... يوم الجمعة 27 ديسمبر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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