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الحكم بإعدام 3 متهمين قتلوا سائق توك توك بالبحيرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:32 م
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موقع الجريمة
موقع الجريمة
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قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف فارس عبد الوارث ومحمد المر، الحكم بالإعدام شنقا على 3 متهمين قاموا بقتل سائق توك توك وذلك في القضية رقم 5279 جنايات أبو حمص، كما قضت بالحكم عامان على المتهم الرابع "ع.م.ع" الذى قام بإخفاء الدراجة البخارية لديه.

كانت مباحث البحيرة، قد تمكنت من كشف لغز مقتل سائق توكتوك بمركز كفر الدوار، استدرجه 4 أشخاص لتوصيلهم إلى مركز أبوحمص، وقتلوه في الطريق واستولوا على التوك توك.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثة "عبد الله. م. م" 28 عامًا، سائق توك توك، في مياه ترعة قرية الرباط بمركز أبو حمص، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بمستشفى أبو حمص، بعدم وجود إصابات ظاهرية عدا سحجة بالقدم اليسرى، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت المعلومات الأولية أن المجني عليه خرج من منزله للعمل على التوك توك الخاص به ولم يرجع، مما يرجح أنه تم قتله بغرض السرقة، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "م. م. ا" 30 عامًا، سائق توك توك، "م. م. ا"، و"م. ف. ا"، يقيمون بمركز كفر الدوار.

تم ضبط المتهم الأول، واعترف باستدراج المجني عليه بغرض توصيله وباقي المتهمين لقرية القصر المصري، وخلال سيرهم في الطريق، قام بمساعدة المتهم الثانى بخنق المجني عليه باستخدام كوفية كان يرتديها، بينما كتم المتهم الثالث أنفاسه بيديه حتى فارق الحياة، ثم ألقوا جثته خارج الدراجة البخارية، واستولوا عليها، وأخفوها لدى "ع. م. ع" 25 عامًا، عامل، مقيم في قرية زهرة، وتم ضبط الدراجة البخارية والمتهم بإخفائها، وتواصل المباحث جهودها لضبط المتهمين الهاربين.
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محكمة قتل سائق توك توك جنايات دمنهور الإعدام

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