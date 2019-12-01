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انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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الحملة
الحملة
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بدأ المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ندوات التوعية بمخاطر ختان الإناث، اليوم الأحد، ضمن حملة الـ"16 يومًا" لمكافحة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، والتي تهدف للتوعية بأشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة تحت شعار "معًا من أجلها"

وقالت ماجدة الشاذلي مدير فرع المجلس بالإسكندرية، إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأنواع العنف المختلفة التي تمارس ضد النساء والفتيات والتي تعد انتهاكات لحقوقهن، وكذلك تسعى إلى إعادة تشكيل وعي العامة لمثل هذه الممارسات بالتركيز على الآثار السلبية الناتجة عن مثل هذه الأفعال والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على حياة الفتيات.

وأضافت أن ظاهرة الختان تعتبر من العنف الصريح ضد الإناث منذ الصغر، ولا يوجد له أي تصريح طبي أو ضرورة شرعية، لافتة إلى الأضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الختان على الأسرة المصرية.

وتناولت الندوة أنواع العنف وأشكاله وآثاره، مستعرضة نماذج لأنواع العنف ضد المرأة وسبل الإبلاغ وبرامج الحماية والمساندة للمعنفات، فضلا عن التشريعات والقوانين التي وضعت لمجابهة من يقوم بالختان أو يساعد على إجراء العملية.

وأضاءت مكتبة الإسكندرية أنوارها باللون البرتقالي، الإثنين الماضي، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار انطلاق حملة الـ"16 يومًا" والتي تهدف للتوعية بأشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
انطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بالإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

ختان الإناث المجلس القومي للمرأة العنف الإسكندرية

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