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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 1-12-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع في أول تعملات الشهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع في أول تعاملات شهر ديسمبر

واستأنفت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، التراجع في أول تعاملات شهر ديسمبر،  وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا  مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، ليصعد سعر طن الحديد بنحو 400 جنيه خلال شهر نوفمبر وأصبح يباع بأكثر من سعر،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:


أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع 3 جنيهات ليسجل 800 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر عند سعر 790  جنيهًا للطن
أسعار أسمنت المنيا أسيك  سجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس سجل سعر 790 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع 7 جنيهات ليسجل سعر  793 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 783 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري سجل سعر 780 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء سجل سعر 780 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع جنيهان ليسجل سعر 783 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل تراجع جنيهان ليسجل سعر 723 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه

سعر أسمنت الواحة سجل سعر 733 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر  840 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه
السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا
سعر السويدي المقاوم سجل سعر 850 جنيهًا للطن



أداء أسعار مواد البناء خلال 2019

التقلبات تسيطر على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع  بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.

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