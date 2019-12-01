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أعمل طبيبة فهل الكشف على جسد الرجال ينقض الوضوء أو يفسد الصيام؟.. الإفتاء تُجيب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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طبيبة
طبيبة
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه أعمل طبيبة وأتعرض للكشف على جسد الرجال فهل ذلك ينقض الوضوء أو يفسد الصيام؟.

وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصيام وكلاهما صحيح ولا مشكلة في ذلك.

ومن الجدير بالذكر، أنه ردًا على سؤال: "أنا طبيب وأضع يدي للكشف على أماكن العورات المغلظة للمرضى بغرض العلاج، وغالبًا ما أكون على وضوء، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟".

أجابت دار الإفتاء المصرية، أن انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ، أما فقهاء الحنفية وأكثر الصحابة والتابعين فيرَوْن عدمَ انتقاضِ الوضوء بمجرَّد مَسِّ العورةِ، سواء مَسَّ نفسَه أو مَسَّ غيرَه، ولكن ينتقض الوضوء عندهم إذا استتبع المسَّ خروجُ شيءٍ من مُبطلاتِ الوضوء، ويجوز للسائل أن يُقلِّد مذهبَ الحنفية؛ على القاعدة التي تقرَّرت: أنَّ "مَنِ ابتُلِي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز".

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موقع التواصل فيس بوك طبيبة جسد الرجال الوضوء الصيام الإفتاء

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