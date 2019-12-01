"الوطني للشباب": السيسي نجح في بناء جسور للثقة مع الشباب





أكدت الدكتورة سمية سليمان، رئيس اللجنة الكشفية بالمجلس الوطني للشباب، أن المجلس هيئة منوط به تدريب الشباب وتأهليهم لمواجهة التحديات الموجودة حاليًا، وإثقال الشباب ثقافيًا وسياسيًا؛ لمواجهة الشائعات والتصدي لها، وأن يكون أصحاب رأي واضح وذهن متفتح.وأضافت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هناك توجه من القيادة السياسية لتمكين الشباب والمرأة وهذا ظهر في اختيار نواب المحافظات، موضحة أن حركة المحافظين تضمن تعيين إمراه للمرأة الثانية في تاريخ مصر في منصب المحافظ، وهذه تجربة أثبتت نجاحها معربة عن أملها في تعميمها.وتابعت رئيس اللجنة الكشفية بالمجلس الوطني للشباب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث طفرة في التعامل مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب ودورات ثقل مهاراتهم وتدريبهم، والاختيار العادل الذي فيه مساواة في تولى المناصب، وهذا ساهم في بناء جسور للثقة بين القيادة السياسية والشباب.