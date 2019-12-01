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استشاري نفسي: هناك طلاب يتعرضون لضغوط عصبية بسبب الدراسة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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ضغط عصبي
ضغط عصبي
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"كلية خدت روحي"، كانت إحدى الكلمات التي نسبت إلى نادر محمد جميل، طالب كلية هندسة، جامعة حلوان الذي أنتحر، مساء أمس، من أعلي برج القاهرة، في فاجعة أهتزت لها قلوب الجميع بشكل عام، وطلاب الهندسة بشكل خاص، تفاعل معه رواد السوشيال ميديا.

وقال محمد صلاح، استشاري نفسي في مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن هناك عدد كبير من الطلاب الذين يخصعون لضغط عصبي؛ بسبب دراستهم في كليات صعبة، موضحًا أنه هناك عدد من الدكاترة يحملون الطلاب تكليفات كبيرة تفوق قدرة الطالب الذهنية، البدنية، المالية.

وتابع صلاح، أن هذا الضغط يؤثر على الطالب في حياته بشكل عام، مما يجعله يمر بحالات إكتئاب مذريه، وتسوء حالته بشكل سريع، دون أي ملاحظة من الأهل، الأصدقاء.

"الهروب"، هذا هو السبب الذي رجحه، عمرو محمد، طبيب نفسي، بمستشفى العباسية للصحة النفسية، لإنتحار "نادر" قائلا إن الشخص عندما يمر بظروف وضغوط صعبة، يقرر أن يفر منها، وقد يكون الإنتحار هو السبيل لهذا الأمر، "بيهرب بالإنتحار علشان يخلص".
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الكلمات المفتاحية

طلاب الهندسة جامعة حلوان الطلاب السوشيال ميديا استشاري نفسي

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