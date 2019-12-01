Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس: الحملة الأمنية على المحتجين بالعراق "صارمة"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:13 م
Advertisements
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
وكالات
Advertisements
أدان بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، الحملة الأمنية الصارمة على المحتجين المناهضين للحكومة في العراق، والتي أدت لمقتل أكثر من 400 شخص منذ بدأت في بغداد ومدن أخرى في أكتوبر.



وقال بابا الفاتيكان في عظته الأسبوعية اليوم الأحد: "أتابع الموقف في العراق بقلق. وقد علمت بكل ألم بمظاهرات الاحتجاج في الأيام الماضية التي قوبلت برد قاس مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا".



واستخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين كما شهد الأسبوع المنصرم بعضاً من أشد الأحداث دموية منذ بدء المظاهرات إذ سقط عشرات القتلى خاصة في مدينتي الناصرية والنجف بجنوب البلاد.



وقال فرنسيس، الذي صرح من قبل بأنه يريد زيارة العراق العام المقبل، أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إنه "يصلي من أجل القتلى والمصابين ويبتهل إلى الله أن يحل السلام في البلاد".



وتعتبر الاضطرابات، التي سقط أغلب القتلى فيها من بين المتظاهرين، أكبر تحد يواجهه العراق منذ استولى تنظيم داعش الإرهابي على مساحات شاسعة من الأرض فيه وفي سوريا عام 2014.



وخرج المتظاهرون وأغلبهم من الشيعة الشبان الساخطين احتجاجاً للمطالبة برحيل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة أيضاً ومدعومة من إيران والتي يتهمها المحتجون بتبديد ثروة العراق النفطية بينما تتدهور البنية التحتية ومستويات المعيشة في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صارمة داعش تنظيم العراق الحملة الأمنية البابا فرنسيس الاحتجاجات

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 8 ساعات

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 5 ساعات

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. العراق يعترف باستخدام "القوة المفرطة" تجاه المتظاهرين

قذيفة "هاون" تمر فوق رؤوس متظاهرين العراق (فيديو)

بعد استقالة 4 نواب ورفض أمريكا للعنف.. انتفاضة العراق إلى أين؟

الرئيس العراقي ينحني للمحتجين ويدعو إلى قانون تصويت جديد

"السيستاني" يعرب عن قلقه تجاه النخبة السياسية بالعراق

مقتل 3 متظاهرين عراقيين جراء أعمال عنف في الجنوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

04:00 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status