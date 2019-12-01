"الزعاق" يكشف عن ظاهرة كونية لم تحدث بالمملكة منذ 118 عامًا





صرح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مساء اليوم الأحد، بأن المملكة العربية السعودية ستشهد كسوف الشمس الحلقي، صباح يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 ، في ظاهر كونية لم تحدث في المملكة منذ 118 عامًا.





وكتب الزعاق، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: إن "كسوف الشمس الحلقي، الذي سيحدث صباح يوم الخميس 26/ 12/ 2019م، لم يحدث منذ 118 عاماً، ولن يتكرر إلا بعد 84 عامًا، أي في عام 1504 هـ – 2102 م.





كما أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، على أن أفضل مكان لرصد هذه الظاهرة سيكون على جبل الأربع في (الأحساء ـ الهفوف) بالمملكة العربية السعودية.





ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس.





وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية؛ وذلك بسبب المسافة الأكبر، التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.



