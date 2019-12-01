Advertisements
النيكل يسجل أكبر وتيرة تراجع شهري منذ 2011
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:10 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
شهدت أسعار النيكل أكبر وتيرة تراجع شهري منذ سبتمبر 2011، وهو أدني مستوي في سعر المعدن في نحو أربعة أشهر، وذلك بضغط من تعثر إنتاج الصلب في الصين.
وأغلقت عقود النيكل القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 2.4 بالمئة لتسجل 13670 دولارا للطن بمعدل خسائر شهرية 18 في المئة .
وهبطت أسعار النحاس 0.5 بالمئة لتغلق عند 5864 دولارا للطن بينما ارتفع سعر عقود الألومنيوم واحدا في المئة لتسجل 1770 دولارا للطن.
Advertisements