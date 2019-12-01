النيكل يسجل أكبر وتيرة تراجع شهري منذ 2011

شهدت أسعار النيكل أكبر وتيرة تراجع شهري منذ سبتمبر 2011، وهو أدني مستوي في سعر المعدن في نحو أربعة أشهر، وذلك بضغط من تعثر إنتاج الصلب في الصين.





وأغلقت عقود النيكل القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 2.4 بالمئة لتسجل 13670 دولارا للطن بمعدل خسائر شهرية 18 في المئة .



