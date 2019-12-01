Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
روج الفنان محمد عز لمسلسله الجديد "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر محمد عز ثلاثة صور من من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، وظهر في الصور وهو بجانب الفنان محمد رجب، والفنانة هبة مجدي، والفنانة دينا فؤاد،وعلق محمد على الصورة قائلاً: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير، كرمك يارب وتوفيقك".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي،بطولة محمد رجب، هبة مجدي، عبير صبري، دينا فؤاد، أشرف زكي، محمد عز، محمود حجازى، هاجر أحمد ، رندا البحيرى، أحمد حلاوة.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد عز لطرح أغنيته الثانية "فاكريني متاح"، وذلك بعدما حققت أغنيته الأولى"شعبان دلع" نجاحًا كبيرًا، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "لمس أكتاف"، و"لآخر نفس" وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد عز لمس اكتاف لآخر نفس فاكريني متاح شعبان دلع الاخ الكبير اغاني محمد عز

أخبار تهمك

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعة و 13 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب في كواليس تصوير "لمس أكتاف" (صور)

محمد عز يطرح أول اغنياته "شعبان دلع" الخميس القادم

محمد عز ينضم لمسلسل محمد رجب الجديد "الأخ الكبير"

محمد عز يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" (صورة)

دينا فؤاد زوجة محمد رجب في "الأخ الكبير"

شاهد.. دينا فؤاد تروج لمسلسل "الأخ الكبير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

04:00 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status