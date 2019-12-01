شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"

روج الفنان محمد عز لمسلسله الجديد "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد عز ثلاثة صور من من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، وظهر في الصور وهو بجانب الفنان محمد رجب، والفنانة هبة مجدي، والفنانة دينا فؤاد،وعلق محمد على الصورة قائلاً: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير، كرمك يارب وتوفيقك".



مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي،بطولة محمد رجب، هبة مجدي، عبير صبري، دينا فؤاد، أشرف زكي، محمد عز، محمود حجازى، هاجر أحمد ، رندا البحيرى، أحمد حلاوة.



وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد عز لطرح أغنيته الثانية "فاكريني متاح"، وذلك بعدما حققت أغنيته الأولى"شعبان دلع" نجاحًا كبيرًا، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "لمس أكتاف"، و"لآخر نفس" وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

