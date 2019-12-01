الداخلية تكشف تفاصيل حادث حافلة "عين دراهم"

أعلنت وزارة الداخلية أن حادث مرور جد صباح اليوم على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة تتمثل صورته في سقوط حافلة، تابعة لأحد وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.





وقد تمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتتمثل الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية.





وقد تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الاطار الطبي الضروري لذلك، حسب نص البلاغ.



