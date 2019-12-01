مظاهرات حاشدة تحت شعار "أحد الوضوح" في لبنان

تجمع المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الأحد، أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة بيروت، إضافة إلى تجمع المتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار "أحد الوضوح".

وتوجه المحتجون اللبنانيون، إلى ساحة الشهداء تحت شعار "أحد الوضوح" في العاصمة، إضافة إلى تجمع آخر في محيط مصرف لبنان المركزي.

وقد أغلقت عددا من محطات الوقود أبوابها بذريعة نفاد البنزين.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بانتشار قوات الأمن على طريق القصر الجمهوري اللبناني، وذلك قبيل بدء تظاهرتين، الأولى مؤيدة للرئيس ميشال عون والثانية للحراك الشعبي.

ودعا المحتجون إلى التظاهر على طريق القصر الجمهوري رفضا للتأخير في الاستشارات النيابية، وذكر المحتجون أن هدف الاعتصام هو الضغط على رئيس الجمهورية للانتهاء من الاستشارات النيابية خصوصا وأن الموضوع في يده حاليا بحسب الدستور، وأن التظاهر في أي مكان آخر يعتبر غير منتج في هذه المرحلة، بحسب وسائل الإعلام المحلي.

من جهتها، أوردت "غرفة التحكم المروري" أن السير قطع على أوتوستراد الصياد عند مفرق بعبدا.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.