Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري بعد التعديل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:43 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
هاني عصام
Advertisements
خرجت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بكل التفاصيل حول موعد لقاءات بطولة الدوري لنهاية الدور الأول.

وكان الجدول قد تم إعلانه حتى الجولة السادسة فقط والتي خاضها الزمالك أمام إنبي مؤخرًا وحسمها النادي البترولي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

وننشر جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الجولة الأولى ومواجهة القمة أمام الأهلي يوم 19 من شهر فبراير المقبل.

وجاء الجدول كالآتي:

الخميس 12-12| الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 16-12 | ط.الجيش × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الجيش بالسويس

الجمعة 20-12 | الزمالك × سموحة - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

الثلاثاء 24-12 | الإنتاج × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد السلام

الخميس 2-1 | الزمالك × أسوان - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

الاحد 5-1 | طنطا × الزمالك - 5 مساء - ستاد غزل المحلة

الاربعاء 15-1 | الجونه × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الجونة

الاثنين 20-1 | الزمالك × المصري - 7:30 مساء - ستاد الماكس

الثلاثاء 28-1 | وادي دجلة × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد السلام

اأاربعاء 5-2 | الزمالك × حرس الحدود - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 9-2 | الإسماعيلي × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد الإسماعيلية

الاربعاء 19-2| الاهلي × الزمالك - 7:30 مساء - ستاد القاهرة

وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجموعات دوري أبطال أفريقيا كون الزمالك الأن الدوري المصري الدوري الافريقي

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة و نصف

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 23 ساعة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الاسبوع الأول من بطولة الدورى للموسم الجديد 2019-2020

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ -٢٠٢٠

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الأهلى ببطولة الدورى لموسم 2019-2020

عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز

فرمان الزمالك بسبب مباراة الإسماعيلي بالدوري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status