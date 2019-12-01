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إنطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بالرياض

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، في ملهم شمال العاصمة الرياض، خلال الفترة 1 ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2019، بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، خصص نادي الصقور السعودي أكثر من 21 مليون ريال كجوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، واللتين تقامان بالمهرجان، حيث تبلغ جوائز مسابقة المزاين 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على لمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط.

كما تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال، خصص 18.108.000 ريال، لمسابقة الملواح، التي تقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة للسعوديين وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين وتبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال.

وتتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة الملاك والمحترفين، حيث خُصص 2.357.500 ريال لـ 230 فائزًا في 23 شوطًا تأهيليًا للملاك، فيما خُصص مبلغ 2.010.000 ريال لـ 120 فائزًا في 12 شوطًا تأهيليًا للمحترفين.

ويهدف نادي الصقور السعودي إلى جمع هواة الصقور لتبادل الخبرة والمعرفة فيما بينهم في مكان وزمان واحد، وتشجيعهم وتقديم الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة، وإضفاء روح التنافس بينهم، إضافة إلى التعريف بالموروث الثقافي لأبناء الجزيرة العربية، بما يعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور، فضلًا عن ترسيخ المفاهيم الثقافية والبيئية عن هذا الإرث الأصيل، لا سيما وأن المملكة تعد إحدى الدول الـ 11 المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للدول العربية للصقور، وموطنًا لأنواع مختلفة منها، وممرًا مهمًا لصقور أخرى مهاجرة.

يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان قد شهدت دخول نادي الصقور السعودي رسميًا في موسوعة غينيس بعدد 1723 صقرًا، كأكبر سباق للصقور على مستوى العالم، وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد ليصبح المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان الملك عبد العزيز مسابقة صقور المملكة السعودية الرياض

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