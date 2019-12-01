"السيسي": مجال الاتصالات هو مستقبل الإنسانية



وأشار "السيسي"، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مصر تقدم كل التسهيلات لإقامة المعارض في مصر، موضحًا أن الدولة المصرية تهتم بمجال الاتصالات باعتباره مستقبل الإنسانية، وتعمل على تحسين أدائها.



وعن دعوة رئيس اتحاد البريد العالمي الحكومات الأفريقية لتطوير الشبكة التكنولوجية في أفريقيا، عقب، "ندرس هذا الموضوع، وبالتعاون مع القطاع الخاص مستعدين نطلق هذه المنصة، ونتحرك فيها، ونحقق النجاح لنا ولأفريقيا، ودعمي لكم".



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لاستضافة مصر معرض البريد القادم، قائلا: "سعداء أن نكون منصة معارض للإنسانية والسلام والبناء والتقدم والتنمية".