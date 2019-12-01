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الثلاثاء.. 'الأعلى للإعلام' يحقق في شكاوى ضد وسائل إعلامية مختلفة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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خاطب المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عدة وسائل إعلامية، يخطرهم بضرورة حضور ممثلهم القانوني، يوم الثلاثاء المقبل؛ للتحقيق معهم في عدد من الشكاوى التي وردت إلى المجلس بشأن مخالفات النشر بالوسائل الإعلامية.

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الصحفي جمال شوقي، عدة شكاوى، مُقدمة من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ضد موقع بوابة البرلمان، وكذلك شكوى قدمها إيهاب طلعت ضد جريدة وموقع فيتو، وشكوى أخرى قدمها عملاء شركة مقاولات ضد حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الصحفيين، وشكوى أخرى مقدمة ضد موقع المصري اليوم، بشأن فبركة بيانات تخص إحدى الحوادث.

وقال المجلس في نص خطابه: «بمناسبة التحقيقات التي يُجريها المجلس الأعلى للإعلام بشأن شكوى مقدمة ضد وسيلتكم الإعلامية، نرجو حضور ممثلكم القانوني، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس».

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