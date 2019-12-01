مكرم محمد: لست مع أو ضد عودة وزارة الإعلام

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رأيه ثابت فيما يخص فكرة عودة وزارة الإعلام مجددًا، مضيفًا أنه يرى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكثر فاعلية بفصل الإعلام عن السلطة التنفيذية، نظرًا لعدم وجود إعلام يخضع للسلطة التنفيذية.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر هو المُتبع في كل دول العالم المتقدمة؛ بحيث يخضع الإعلام لمواثيق الشرف واللوائح والقوانين، ولا يكون خاضعًا لسلطة رسمية، وهذه الخطوة تحافظ على استقلالية الإعلام وتحمي حريته.



وتابع: "أنا لست مع ولا ضد عودة وزارة الإعلام، نظرًا هذا ليس اختصاصي، لكني أوضح موقفي الشخصي من مسألة طرح الفكرة، والتساؤلات التي تدور بشأن الفارق بينها وبين المجلس".



وأوضح مكرم أنه ليس لديه أي معلومات في الوقت الحالي حول تغييرات الهيئات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المجلس مستمر بصورته الحالية في كافة أعماله وأدواره، حتى يصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل الهيئات في الوقت الذي يراه رئيس الجمهورية مناسبًا.

