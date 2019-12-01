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نوال الكويتية تسحر الجمهور بأحدث إطلالة في حفل موسم الرياض (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:22 م
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نوال الكويتية
نوال الكويتية
لمياء علي
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شاركت الفنانة نوال الكويتية متابعيها عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور إنستجرام، بمجموعة من الصور الخاصة بإطلالتها في ليلة أمس بعدما أشعلت الأجواء في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، بجانب النجم نبيل شعيل.

وتألقت نوال الكويتية بفستان باللون الأسود من قماش التل، الذي سحرت به الأنظار وأشاد به متابعوها واصفين إياها بالملكة وأنها من أفضل الفنانات اللاتي ارتدين الأسود.

من جانب آخر، كانت نوال الكويتية من المفترض أن تحيي هذا الحفل منذ أيام ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب ظرف صحي طارئ.

وعلى صعيد آخر، كانت نوال قد طرحت أغنية جديدة لها بعنوان "يا بو الشباب" وهي من ضمن أغنيات ألبومها الجديد وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي  من كلمات عبد الله الملحم، ألحان يزيد الخالد، توزيع مشاري اليتيم.
نوال الكويتية تسحر الجمهور بأحدث إطلالة في حفل موسم الرياض (صور)
نوال الكويتية تسحر الجمهور بأحدث إطلالة في حفل موسم الرياض (صور)
نوال الكويتية تسحر الجمهور بأحدث إطلالة في حفل موسم الرياض (صور)
نوال الكويتية تسحر الجمهور بأحدث إطلالة في حفل موسم الرياض (صور)
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